الولايات المتحدة لم تلتزم باتفاقية مناهضة التعذيب

قالت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لم تلتزم التزاما كاملا بمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الذي تناول مدى التزام الولايات المتحدة باتفاقية مناهضة التعذيب خلال السنوات الثماني الماضية أن ثمة مشكلات رئيسية مثل وحشية الشرطة في التعامل مع المشتبه فيهم والاستخدام المفرط للقوة من طرف الشرطة ضد الأقليات وعمليات الاستجواب التي يجريها الجيش الأمريكي والسجون الأمريكية ذات الحراسة المشددة.

وانتقد التقرير الأممي أيضا سجل الولايات المتحدة في معاملة المهاجرين غير الشرعيين والحبس الانفرادي، كما دعا إلى تبني قوانين اتحادية أكثر صرامة لتعريف التعذيب وحظره بما في ذلك إزاء معتقلي غوانتانامو.