انقاذ رجل سقط في نهر متجمد بولاية آيوا الأمريكية

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انتشل رجال الانقاذ رجلا سقط في نهر متجمد في مدينة دي موين بولاية آيوا الأمريكية، بعدما انتبه له بعض السكان وهو متعلق بقطع الجليد.

ونقلت صحيفة محلية في مدينة دي موين عن براين أوكيفي، رئيس قسم المعلومات العامة في قسم الإطفاء إن رجال الانقاذ القوا طوق نجاة للرجل، لكن الرجل لم يتمسك به.

وزادت رقة طبقة الجليد من صعوبة عملية الانقاذ فضلا عن عدم تعاون الرجل مع المنقذين، إذ أنه لم يتبع تعليماتهم خلال العملية، حسب أوكيفي.

وبعدها استخدم المنقذون قاربا لسحب الرجل الذي أرسل إلى المستشفى دون تعرضه لاصابات واضحة.

وقال أوكيفي إنه ليس واضحا حتى الآن سبب سقوط الرجل في النهر الجليدي.