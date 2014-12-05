مظاهرات في محافظات مصرية في جمعة "القصاص والاصطفاف"

خرجت مسيرات في عدد من المحافظات المصرية، لاسيما في القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف، استجابة للدعوة التي وجها تحالف دعم الشرعية المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين تحت عنوان "القصاص والاصطفاف" للاحتجاج على تبرئة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهم المسؤولية عن قتل متظاهرين ابان ثورة 25 يناير/ كانون الأول السبت الماضي.

وقد انطلقت تلك المسيرات، التي وصفها بعض مراسلون بأنها محدودة، عقب صلاة الجمعة في عدد من الشوارع الجانبية في عين شمس بالقاهرة وبالوراق والمنصورية في الجيزة وحمل المتظاهرون صورا للرئيس المعزول محمد مرسي وشارات رابعة وأعلام مصر.