إغلاق سفارة كندا في القاهرة حتى إشعار آخر "لأسباب أمنية"

أعلنت السفارة الكندية في العاصمة المصرية إغلاق أبوابها "لأسباب أمنية" دون توضيح مدة الإغلاق.

ولم تذكر السفارة أي تفاصيل حول طبيعة الأسباب الأمنية.

وذكر الموقع الإلكتروني للسفارة أن الخدمات القنصلية ستقدم في أضيق الحدود وذلك لفترة مؤقتة نظرا "لعدم استقرار الوضع الأمني".

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، أن السبب في الإغلاق هو أن السفارة طلبت من السلطات المصرية اغلاق كل الطرق المحيطة بمبنى السفارة مع تشديد الاجراءات الامنية في محيطها.

وأضاف أن السلطات استجابت لطلب تشديد اجراءات الأمن لكن اغلاق الطرق كان غير ممكن.

على الجانب المصري، قال مصدر بمديرية أمن القاهرة إن سفارتي بريطانيا وكندا كانت قد طلبتا تشديد الخدمات الأمنية في الشوارع المؤدية إليهما وأن وزارة الداخلية استجابت لذلك بتكثيف الحراسة وقامت بإعداد وتنفيذ خطط تأمينية جديدة.