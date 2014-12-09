تقرير عن أساليب سي آي إيه في التحقيق مع المشتبه بهم

ينشر اليوم خلاصة تقرير أعده مجلس الشيوخ حول الممارسات المثيرة للجدل التي استخدمتها وكالة المخابرات الأمريكية (سي اي ايه) لاستخلاص المعلومات من المشتبه بهم في أعقاب هجمات سبتمبر/أيلول 2001.

وكان موعد نشر التقرير قد تأجل بعد أن نشبت خلافات في واشنطن حول الأجزاء التي ينبغي اتاحتها للعامة.

وسيبقى التقرير الأصلي الذي يقع في 6 آلاف صفحة سريا وطي الكتمان، ولكن الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة التي صاغته قرروا نشر الخلاصة.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة شددت الإجراءات الأمنية في سفاراتها ومنشآتها حول العالم قبيل نشر التقرير.