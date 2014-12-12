أظهرت برقية لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA، كُشف النقاب عن بعض محتوياتها يوم الخميس ان مسؤولي مكافحة الارهاب الامريكيين شككوا في عام 2003 في تقارير بأن قياديا بمجموعة المهاجمين التي شنت هجمات 11 سبتمبر التقى مسؤولا بالمخابرات العراقية في العاصمة الشتيكية براغ قبل بضعة اشهر من وقوع الهجمات وهو ما يزيد من تقويض حجج إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بشان غزو العراق.
تشكيك في لقاء محمد عطا بضابط مخابرات عراقي قبل هجمات سبتمبر
- 12 ديسمبر/ كانون الأول 2014
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