أستراليا: مسلح يحتجز رهائن بمقهى في سيدني

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احتجز مسلح واحد على الأقل عدة رهائن داخل مقهى بالعاصمة الأسترالية سيدني.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن "ليندت استراليا" - الشركة المالكة للمقهى الذي يشهد واقعة الاحتجاز- إن عدد العاملين به يبلغ نحو 10 أشخاص اضافة إلى قرابة 30 عميلا.

ونقلت وسائل إعلام استرالية أن خمسة من الرهائن شوهدوا وهم يفرون من موقع احتجازهم.

وأظهرت صور عرضتها القناة السابعة الاسترالية، التي تبث مباشرة من موقع الحدث، محتجزين يفرون من بوابة زجاجية ومخرج الطوارئ بمقهى ليندت من بينهم شخص يرتدى ملابس العاملين به.