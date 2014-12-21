مسعود برزاني يزور سنجار بعد فك حصار تنظيم الدولة عنها

زار رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، مدينة سنجار، شمالي العراق، بعد إبعاد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" عنها على يد قوات البيشمركة.

وكانت قوات البيشمركة، مدعومة بسلاح الجو الأمريكي، شنت حملة على المدينة التي حاصرها تنظيم "الدولة الإسلامية شهورا عديدة.

وقطعت القوات الكردية، بدخولها سنجار، طرق الربط بين الموصل، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، والمناطق التي تسيطر عليها في سوريا المجاورة.

وقال برزاني إن البيشمركة "فتحوا خلال 48 ساعة طريقين مهمين في جبل سنجار، وحرروا جزءا كبيرا من وسط المدينة".