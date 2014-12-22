حملة السبسي تعلن فوزه في الانتخابات التونسية وحملة المرزوقي تنفي

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الباجي قائد السبسي أن المؤشرات الأولية ترجح فوزه في الانتخابات.

غير أن حملة المرشح المنافس المنصف المرزوقي شككت في صحة إعلان فوزه.

وكانت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية قد أغلقت وبدأت عمليات الفرز مساء الأحد.

وسارع السبسي، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، إلى إعلان أنه هو الفائز بالرئاسة.

إلا أن منافسه محمد المنصف المرزوقي – الرئيس الحالي لتونس – نفى ذلك قائلا إن النتائج لم تعلن بعد.

وبالرغم من عدم اعلان النتائج بشكل رسمي، فإن الباجي قائد السبسي، البالغ من العمر 88 عاما، احتفل بالفوز مع انصاره.