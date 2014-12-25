تركيا "مستعدة" للتعاون مع بغداد في محاربة تنظيم الدولة

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن أنقرة وبغداد ناقشا سبل التعاون في محاربة الإرهاب ومواجهة التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة.

وقال العبادي "المحادثات تناولت تدريب الجنود والمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للعبادي مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو في العاصمة أنقرة.

وكانت أنقره أبدت استعدادها لتقديم التدريب والمساعدات العسكرية اللازمة للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية كما سمحت لقرابة 150 من قوات البشمركة التركية للعبور إلى مدينة كوباني السورية عبر أراضيها.