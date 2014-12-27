إعلان "الخلافة الإسلامية" أبرز ما شهده العراق في 2014

شهد العراق خلال العام المنقضي العديد من الأحداث الكبرى التي وضعته في واجهة الأخبار العالمية، يتمثل أبرزها في اجتياح عناصر تنظيم الدولة الإسلامية لمحافظة الموصل منتصف شهر يونيو - حزيران الماضي عبر الحدود السورية، وإعلان قيام ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية على أجزاء واسعة في سوريا والعراق.

مرورا بأول انتخابات برلمانية في العراق منذ انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي منه، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي، وانتهاء بمؤتمر للعشائر السنية للمطالبة بإمدادهم بالسلاح والدعم لتحرير مناطقهم من قبضة مسلحي التنظيم.

تقرير عطية نبيل.