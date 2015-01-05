عباس يؤكد عزمه تكرار تقديم طلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيناقش مع الأردن خططا لإعادة تقديم مشروع لمجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ضمن مهلة زمنية محددة تمهيداً لإعلان الدولة الفلسطينية وذلك بعد الفشل في الحصول على أصوات كافية لدعم هذا المشروع الأسبوع الماضي.

وأضاف عباس خلال مشاركته في مؤتمر ثقافي في مدينة رام الله في الضفة الغربية " لم نفشل، بل مجلس الأمن هو الذي أفشلنا، وسنذهب مجدداً لمجلس الأمن، ولم لا؟

وأردف "نحن ندرس موضوع الذهاب مرة أخرى لمجلس الأمن، وسندرس هذا الموضوع مع حلفائنا وخاصة الأردن، لنقدمة مرة ثانية وثالثة ورابعة".