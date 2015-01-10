كليك: أول تلفزيون بجودة صورة 8 آلاف بيكسل

كشفت شركات التكنولوجيا خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس عن خططها لعام 2015، إذ عرضت شركة شارب تلفزيونا بجودة صورة تبلغ ثمانية آلاف بيكسل، ويعرض التلفزيون أفلاما ثلاثية الأبعاد دون الحاجة لارتداء نظارات.

كما أعلنت سامسونج عن أجهزة تلفزيون تعمل بنظام التشغيل تايزن.

وأعلنت شركة ستور دوت الإسرائيلية الناشئة عن شاحن جديد يمكنه شحن بطارية الهاتف في أقل من دقيقة.

وأعلنت شركة أودي للسيارات أنها تخطط لصناعة ساعة بإمكانها التواصل مع السيارة.

وأخيرا، لاتزال شركة إل جي مصرة على أن "ما هو جيد بما يكفي للتلفزيونات، جيد لهواتفها"، كما أنها أدخلت تحديثات على هواتفها من فئة فليكس.