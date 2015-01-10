منظمات حقوقية تنتقد جلد الناشط السعودي رائف بدوي

قالت منظمات حقوقية دولية إن بدء تطبيق عقوبة الجلد بحق الناشط السعودي رائف بدوي غير إنساني.

وحكم على رائف بالجلد ألف جلدة والسجن عشر سنوات، بعد ادانته بارتكاب جرائم تتعلق بالانترنت وبالإساءة للإسلام.

ووصفت منظمة العفو الدولية ومقرها بريطانيا جلده بالتجاهل البغيض لمعظم المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان.

وفالت هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة إنه على المسؤولين السعوديين الإنشغال بإجراء الإصلاحات المُلحة، بدلاً من مُلاحقة مُنتقديهم على شبكة الإنترنت.

ويستند القضاء السعودي على بنود من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في عام 2007 لتوجيه التهم لمواطنين عاديين بشأن تغريداتهم أو تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.