الوكالة اليهودية: تزايد هجرة يهود فرنسا إلى إسرائيل

وافقت الحكومة الفرنسية على دفن الضحايا اليهود الأربعة الذين قتلوا في الهجوم الأخير في فرنسا بمدينة القدس على الرغم من أنهم مواطنون فرنسيون، جاء ذلك بعد تقدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب إلى الحكومة الفرنسية باقامة مراسيم تشييع خاصة لهؤلاء يوم الثلاثاء المقبل.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليهود الفرنسيين للهجرة إلى إسرائيل، بعد أن قتل 17 شخصا في هجمات لمسلحين إسلاميين، بينهم أربعة يهود.

وقال نتنياهو في نداء وجهه إليهم في فرنسا، وفي أوروبا، أريد أن اقول لكم إن إسرائيل ليست فقط الوجهة التي تتجهون إليها في صلواتكم بل هي وطنكم أيضا.

تقرير نوال أسعد.