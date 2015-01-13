جدل حول فتوى تحرم صنع رجل الثلج في السعودية

انتشرت فتوى أصدرها رجل الدين السعودي الشيخ محمد صالح المنجد، تحرم صنع رجل الثلج وسواه.

ولكنه عاد ليوضح بأنه لا حرج فيما يصنعه الأطفال للهو به.

وقد أثارت الفتوى السخرية والنقد في الإنترنت كما تلقت التأييد أيضا.