المشوارالفني لفاتن حمامة

أعلنت وزارة الثقافة المصرية وقف الأنشطة والعروض الفنية كافة في جميع قطاعات الوزارة لمدة يومين حدادا على رحيل الفنانة "فاتن حمامة" الملقبة بـ"سيدة الشاشة العربية"، التي شيع جثمانها ظهر اليوم الأحد عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين عاما.

ونعت الرئاسة المصرية ومؤسسات الدولة الرسمية الفنانة الراحلة تقديرًا لدورها وتاريخها الفني وأعمالها.

وكانت حمامة، التي بدأت العمل بالتمثيل قبل ان تكمل العاشرة من عمرها.

وقدمت أكثر من مائة وخمسين عملاً سينمائيا وعدة مسلسلات، فيما غابت تماما عن خشبة المسرح. وللفنانة الراحلة عدة أعمال سينمائية بارزة من بينها أرض الأحلام وبنت النيل.

تقرير محمود أبوبكر.