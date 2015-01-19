إقبال الشباب الصومالي على شراء الهواتف الذكية

يقبل الشباب الصومالي على شراء الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية بالرغم من سعرها المرتفع نسبيا، ويأتي ذلك مع توفر خدمات الانترنت الرخيصة مقارنة بالماضي.

ويعد الشباب وطلبة الجامعات بصفة خاصة، الفئة الأكثر استخداما للهواتف الذكية، واللوحات الكمبيوترية، بعد أن أصبحت الدروس مربوطة بشبكة الانترنت، كما أن تبادل ملفات الأغاني والموسيقي ساهم في رواج الهواتف الذكية يشكل جنوني، إضافة إلي النشاط الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي ذات التطبيقات المتنوعة.

وقد تدفقت على مقديشو في الآونة الأخيرة، شركات عالمية مشهورة في صناعة الهواتف الذكية واللوحات الكمبيوترية، وفتحت فروعا معتمدة لها في المدينة التي اشتهرت قديما في التكنولوجيا المقلدة والرخيصة، لكن وعي المستهلكين تغير كثيرا.

تقرير علي حلني.