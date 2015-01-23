نبذة عن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز

توفي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في المستشفى عن عمر يناهز التسعين عاما.

ويعزى إلى الملك عبد الله إدخال بعض الإصلاحات في السعودية خاصة فيما يتعلق بالشرطة الدينية أو هيئة الأمر بالمعروف وإصلاحات خاصة بحقوق المرأة.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله، يمسك بمقاليد الحكم المطلق في بلاده، مع سعيه إلى الحفاظ على درجة من التوازن بين ما يتطلبه الرأي العام في مجتمع يعد من أكثر المجتمعات محافظةً، وما تحتاجه البلاد من صلات مع العالم الخارجي، خصوصا الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى.

ولد الملك عبدالله سنة 1924 على الأرجح، لكن هناك اختلافاً حول تاريخ مولده الدقيق.

وكان ترتيبه الثالث عشر بين الـ 37 ابناً للملك عبد العزيز آل سعود الذي أسس الدولة الجديدة، المملكة العربية السعودية.

وتلقى تعليما دينيا تقليديا، وهو قريب من نمط الحياة السعودية القبلية، لكنه لم يحمل فكرا دينيا متشددا، كالذي تتصف فيه المؤسسة الدينية الوهابية في البلاد.