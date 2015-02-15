هذه مدينتي: بيروت تبدو كورشة عمل بعد حرب استمرت 15 عاما

بيروت هي العاصمة السياسية للجمهورية اللبنانية وأكبر مدنها. تقع وسط الخط الساحلي اللبناني شرقي البحر الأبيض المتوسط. تتركَز فيها معظم المرافق الحيوية من صناعة وتجارة وخدمات.

وتعتبر بيروت هي مركز الثقل السياسي اللبناني حيث مقر معظم الدوائر السياسية مثل البرلمان ورئاسة الجمهورية بالإضافة لمراكز معظم الوزارات والدوائر الحكومية، وتلعب الدور الرئيسي في الحركة الاقتصادية اللبنانية.

بيروت مدينة فيها بنايات عالية ومجتمع مخملي وموارد مالية كبيرة وأحدث صيحات الموضة، انها مدينة السيارات السريعة والمشاهير، أنها مدينة النصب التذكارية وتماثيل الشهداء والقادة.

بيروت مدينة تبدو وكأنها موقع بناء بعد حرب استمرت 15 عاما، انها مدينة تلعق جراح الحرب وتنظر الى نتيجة السلام.