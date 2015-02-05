بالفيديو: رئيس زيمبابوي يسقط أرضا!

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تعثر رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، بعد كلمة ألقاها أمام مؤيديه.

وسقط موغابي البالغ من العمر 90 عاما، أرضا بعدما تعثر خلال نزوله على درج المنصة.

وقال بعض المصورين إن رجال الأمن أجبروهم على مسح الصور التي تسجل لحظة سقوط موغابي.