بالفيديو: رئيس زيمبابوي يسقط أرضا!

*الفيديو بدون تعليق*
تعثر رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، بعد كلمة ألقاها أمام مؤيديه.
وسقط موغابي البالغ من العمر 90 عاما، أرضا بعدما تعثر خلال نزوله على درج المنصة.
وقال بعض المصورين إن رجال الأمن أجبروهم على مسح الصور التي تسجل لحظة سقوط موغابي.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
*الفيديو بدون تعليق*
تعثر رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، بعد كلمة ألقاها أمام مؤيديه.
وسقط موغابي البالغ من العمر 90 عاما، أرضا بعدما تعثر خلال نزوله على درج المنصة.
وقال بعض المصورين إن رجال الأمن أجبروهم على مسح الصور التي تسجل لحظة سقوط موغابي.