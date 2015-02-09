مصر: مقتل مشجعين في مباراة كرة القدم برواية شهود عيان

علقت السلطات المصرية الدوري العام لكرة القدم بعد مقتل 22 شخصا على الأقل من المشجعين في تدافع في ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد سحق عدد كبير من الضحايا بعد إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على مشجعي نادي الزمالك الذين كانوا يحاولون شق طريقهم بالقوة لمشاهدة المباراة مع نادي إنبي.

وكان دوري كرة القدم قد علق في عام 2012 عقب مقتل 74 شخصا في حواد شغب في مباراة بمدينة بورسعيد.

وهذه هي أول مباراة لكرة القدم تقام بحضور الجمهور في مصر بعد مرور ثلاث سنوات على حادثة بورسعيد، عندما قررت السلطات إقامة المباريات دون جمهور.