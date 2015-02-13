السعودية ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري بعد أمريكا والصين

أظهر تقرير نشره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في بريطانيا تراجع الانفاق العسكري في أوروبا واستمرار زيادته في دول آسيا.

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث ميزانية الدفاع بما يتجاوز نصف ترليون دولار العام الماضي.

وجاءت الصين في المركز الثاني بميزانية بلغت حوالي 130 مليار دولار، وحلت السعودية في المركز الثالث عالميا بميزانية تقدر بحوالي 80 مليار دولار متقدمة على روسيا التي بلغ انفاقها العسكري 70 مليار دولار، تليها بريطانيا بحوالي 62 مليار دولار ، وحلت إسرائيل في المركز الثالث عشر عالميا والعراق في المركز الخامس عشر.