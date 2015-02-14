أحد رواد الانترنت يحذر من ضياع المعلومات الرقمية

الملايين من الناس يحملون صورهم ومعلوماتهم الشخصية على أجهزة الكمبيوتر والانترنت، ويعتقدون أنها ستبقى آمنة لسنوات وربما عقود.

و حذر أحد علماء الانترنت من أن هذه المعلومات قد تضيع إلى الأبد، لأن التطور السريع للتكنولوجيا يجعل من البرامج والأجهزة التكنولوجية الحالية عديمة النفع في المستقبل.

وأعرب فينت سيرف، أحد "الآباء المؤسسين" للانترنت، عن قلقه إزاء إمكانية ضياع كل ما تحتويه ذاكرة أجهزة الكمبيوتر من صور ووثائق حُفظت لعشرات السنوات.

وأكد سيرف أن العالم معرض لذلك بالفعل مع تحول المكونات الصلبة لأجهزة الكمبيوتر وكذلك البرمجيات الموجودة في الوقت الراهن إلى أشياء بائدة.