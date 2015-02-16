بالفيديو: الضربة الجوية التي شنتها مصر في ليبيا

* الفيديو بدون صوت*

نشرت وزارة الدفاع المصرية شريط فيديو يظهر الضربة الجوية التي شنتها الطائرات المصرية على مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية شرقي ليبيا.

وجاءت الضربات الجوية للجيش المصري بعد ساعات من نشر جماعة متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية مقطع فيديو لإعدام 21 قبطيا ذبحا في ليبيا.

وقالت السلطات المصرية إنها ستقوم بمزيد من الضربات الجوية وطالبت التحالف الدولي الذي ترأسه الولايات المتحدة لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا والعراق بتقديم الدعم المادي والسياسي لمصر في حربها ضد التنظيم.