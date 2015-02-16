دموع وصلوات أهالي المصريين الأقباط الذين قتلوا في ليبيا

دعت مصر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية داخل العراق وسوريا إلى مواجهة المتشددين في ليبيا، بعد يوم واحد من بث مقطع فيديو يظهر مقاتلي التنظيم وهم يذبحون 21 مصريا هناك.

وكانت جماعة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" بثت مساء الأحد مقطع فيديو لعمليات إعدام جماعية لأقباط مصريين اختطفوا في ليبيا في مدينة سرت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وظهر في الفيديو المختطفون وهم يمشون على شاطئ البحر ويرتدون بدلات برتقالية وكل واحد منهم كان مصحوبا بمسلح يخفي ملامح وجهه.

وكان أهالي الضحايا قد لاموا الحكومة المصرية على عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لإعادة ذويهم بعد اختطافهم.