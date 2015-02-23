ردود الفعل على الأحكام الصادرة بحق علاء عبد الفتاح

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ورفيقه أحمد عبد الرحمن فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى" ، التى جرت أحداثها فى نوفمبر 2013.

وحكمت المحكمة بمعاقبة 18 متهما أخرين بالسجن المشدد لثلاث سنوات ومائة ألف جنيه أو ما يوازي 13 ألف دولار في القضية التي أثارت ردود فعل واسعة لتعلقها بقانون التظاهر الذي يكافح النشطاء السياسيين من أجل تعديله.

وقام عدد من النشطاء وأقارب المحكوم عليهم والمحامين بالهتاف في قاعة المحكمة، مرددين شعارات من انتفاضة 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

تقرير عطية نبيل.