اغتيال مدون مناصر للعلمانية في بنغلاديش

طعن مسلحون في بنغلاديش مدونا، تلقى في السابق تهديدات من متشددين إسلاميين، فأردوه قتيلا.

ويُعرف المدون أفيجيت روي بأنه ملحد يدعو إلى العلمانية.

وقد تعرض المدون للهجوم في العاصمة دكا عندما كان عائدا من معرض للكتاب، مع زوجته التي أصيبت في الحادث.

ولم تقبض الشرطة على أحد في القضية، ولكنها قالت إنها تحقق بشأن جماعة متشددة أشادت بقتله.

وقالت عائلة روي إنه تلقى تهديدات بعد نشره مقالات يدعو فيها إلى أفكاره العلمانية، ويثير قضايا علمية واجتماعية في مدونته باللغة البنغالية، موكتو مونا، والتي تعني "العقل الحر".