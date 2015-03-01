منظمة الصحة تحذر من الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة

قالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي الاستماع إلى الموسيقى لأكثر من ساعة يوميا للحفاظ على الأذن.

وحذرت المنظمة من أن 1.1 مليار شخص من المراهقين والبالغين عرضة لخطر فقد حاسة السمع بسبب الاستماع إلى الموسيقى بصوت مرتفع جدا.

كما أشارت إلى أن مشغلات الصوت، والحفلات الموسيقية، والحانات تشكل "خطرا حقيقيا" على السمع.

وورد في إحصاءات أجرتها المنظمة الدولية أن 43 مليون شخص في المرحلة العمرية من 12 إلى 35 عاما فقدوا حاسة السمع.

وهناك توقعات بارتفاع هذه الأرقام مستقبلا.

كما نصحت بأخذ "استراحات من الاستماع إلى الموسيقى"، والابتعاد لمسافة كافية عن من يتحدثون بصوت مرتفع.