مهرجان بي بي سي عربي: أفلام ووثائقيات من عالم عربي متغير

مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات 2015 يستقبل أعمالكم للمشاركة ضمن فئاته الأربع.
لتفاصيل المشاركة والموضوع الرئيسي لمهرجان هذا العام، وللمعلومات زوروا BBCArabic.com/festival وتابعونا على تويتر @BBCArabicFest
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات 2015 يستقبل أعمالكم للمشاركة ضمن فئاته الأربع.
لتفاصيل المشاركة والموضوع الرئيسي لمهرجان هذا العام، وللمعلومات زوروا BBCArabic.com/festival وتابعونا على تويتر @BBCArabicFest