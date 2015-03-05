مهرجان بي بي سي عربي: أفلام ووثائقيات من عالم عربي متغير

مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات 2015 يستقبل أعمالكم للمشاركة ضمن فئاته الأربع.

لتفاصيل المشاركة والموضوع الرئيسي لمهرجان هذا العام، وللمعلومات زوروا BBCArabic.com/festival وتابعونا على تويتر @BBCArabicFest