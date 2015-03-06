إصابة الممثل هاريسون فورد في حادث تحطم طائرة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة الممثل هاريسون فورد بجراح بحادث تحطم طائرة صغيرة في لوس أنجليس.

وقال موقع تي أم زد إن الممثل البالغ من العمر 72 عاما، والذي اشتهر باداء شخصية أنديانا جونز وسلسلة أفلام حرب النجوم، يعاني من جروح متعددة في رأسه.

وقالت مديرية شرطة إطفاء لوس أنجلس إن طيار الطائرة التي سقطت، ولم تسمه بشكل رسمي، كان يتنفس وبكامل وعيه.

وأفادت تقارير إعلامية أن فورد كان يطير منفردا في طائرة صغيرة ذات محرك واحد، سقطت وتحطمت في ملعب غولف في منطقة فينيسيا بالقرب من مطار سانتا مونيكا المحلي.

وأظهرت صور جوية الطائرة محطمة على الأرض ورجال الإسعاف يقومون بمعالجة شخص قربها قبل أن يقوموا بنقله إلى المستشفى في لوس أنجليس.