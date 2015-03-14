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كليك: حظر عصي السيلفي في متاحف ومراكز فنية

  • 14 مارس/ آذار 2015

في كليك لهذا الأسبوع...

طائرة تعمل بالطاقة الشمسية تحاول التحليق حول العالم، وشركة نيتفليكس تصور مسلسل هاوس أوف كاردز بدقة 6K.

ومتاحف أوروبية تمنع استخدام عصي السيلفي فيها.