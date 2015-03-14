كليك: حظر عصي السيلفي في متاحف ومراكز فنية

في كليك لهذا الأسبوع...

طائرة تعمل بالطاقة الشمسية تحاول التحليق حول العالم، وشركة نيتفليكس تصور مسلسل هاوس أوف كاردز بدقة 6K.

ومتاحف أوروبية تمنع استخدام عصي السيلفي فيها.