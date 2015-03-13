تشكيل أول فريق كرة قدم للمكفوفين في مصر

تكون فريق كرة قدم للمكفوفين للمرة الأولى في مصر. وأنشأ الفريق الجديد شابان مصريان كانا يقيمان بالخارج، وعادا إلى مصر بفكرة مساعدة الشباب المكفوفين على ممارسة رياضة كرة القدم وهو ما لم يكن متاحا لهم من قبل.

ويعتمد اللاعبون في اللعب على الحواس الأخرى كالسمع في تحديد مكان المرمى وأماكن زملائهم في الملعب، كما يتلقون التعليمات من المدربين ومساعديهم والذين ينتشرون في جنبات الملعب.

والكرة المستخدمة من نوع خاص فهي أثقل من كرة القدم العادية لكي لا تبتعد كثيراً عند ركلها وتصدر الكرة أصواتاً تساعد اللاعبين على معرفة مكانها.