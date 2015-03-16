رئيس وزراء شبه جزيرة القرم يؤكد شرعية الانضمام إلى روسيا

قال سيرغي اكسيونوف رئيس وزراء شبه جزيرة القرم، في مقابلة مع بي بي سي، إن القرم تنتمي لروسيا الوطن الأم ولن تتخلى عن روسيا أبدا.

وقد ضمت القرم إلى روسيا في 18 مارس/آذار الماضي، بعد ان أجرت السلطات المحلية الموالية لروسيا استفتاءا بشأن انضمام القرم لروسيا، مما أثار موجة استنكار دولية.

ولم تصبح القرم جزءا من أوكرانيا إلا في عام 1954، عندما قرر الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف، وهو أوكراني الأصل، إهداءها إلى موطنه الأصلي.

ولم يكن لذلك القرار أثر عملي إبان الحقبة السوفييتية، ولكن بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، أصبحت شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا المستقلة.

ولكن رغم ذلك، ما زال أكثر من 60 بالمئة من سكانها يعتبرون أنفسهم من الروس.