فيسبوك تعلن قواعد نشر جديدة تشمل حظر صور العري الصريح

قدمت فيسبوك المزيد من المعلومات بشأن المواد التي سيحظر نشرها على موقع التواصل الاجتماعي. وتوفر التحديثات الجديدة مزيدا من المعلومات بشأن المواد التي سيحظر نشرها على الموقع.

وستحل الإرشادات الجديدة محل أخرى قديمة على موقع الشركة، وسترسل إلى المستخدمين الذين يشتكون من المواد التي يبثها آخرون.

وتنص قواعد فيسبوك الجديدة على أن الصور التي تركز على إظهار الأرداف بشكل كامل سيحظر بثها، وكذلك صور ثدي المرأة المكشوف بالكامل.

وتحظر أيضا القواعد الجديدة بث أي تعليقات مكتوبة تصف أفعال جنسية تحتوي على أي تفاصيل مثيرة للغرائز.