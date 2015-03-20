مباشر: شاهد كسوف الشمس من حول العالم

شاهد على الهواء مباشرة ظاهرة كسوف الشمس من أنحاء العالم، وستشهد مناطق شمالي أفريقيا وأوروبا وشمالي آسيا كسوفا جزئيا.
أما جزر فارو فستشهد كسوفا كليا.
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شاهد على الهواء مباشرة ظاهرة كسوف الشمس من أنحاء العالم، وستشهد مناطق شمالي أفريقيا وأوروبا وشمالي آسيا كسوفا جزئيا.
أما جزر فارو فستشهد كسوفا كليا.