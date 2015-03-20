دبابة على أبواب بي بي سي تطالب بعودة مقدم برنامج توب غير

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بعدما قامت بي بي سي بايقاف جيريمي كلاركسون مقدم برنامج "توب غير"، قام بعض مناصريه بحملة لجمع التوقيعات يطالبون فيها باعادته إلى عمله.

واليوم قُدم الطلب إلى بي بي سي عبر رجل يرتدي بزة "The Stig" وهو السائق الذي لا تعرف هويته الذي يقود السيارات ويختبر سرعاتها في البرنامج.

وجاء الرجل فوق دبابة أمام مقر بي بي سي في لندن وكُتب عليها "أرجعوا كلاركسون"، وسلم أحد موظفي بي بي سي صندوقا كُتب عليه "مليون توقيع"، في إشارة إلى عدد من يطالب بعودة مقدم البرنامج.

ولكن عدد التوقيعات في الحملة الإلكترونية لم يتجاوز فعليا 990 ألفا حين وصول الدبابة.

وكانت إدارة بي بي سي قد أوقفت كلاركسون عن عمله بعد حدوث مشاجرة بينه وبين أحد معدي برنامج السيارات الشهير في العاشر من الشهر الجاري.

وسيُقدم الأسبوع المقبل تقرير حول المشاجرة إلى مدير بي بي سي توني هول، الذي سينظر في الأدلة ويحدد ما يجب فعله لاحقا.