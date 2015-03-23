مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة

وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاق مبادىء حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي، في جلسة محادثات عقدها قادة الدول الثلاث في العاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقا لمصادر رسمية مصرية فإن الاتفاق يتضمن تحديد أطر استخدام المياه عقب إنشاء سد النهضة، وبدء تشغيله، ووضع قواعد فنية يتوافق عليها خبراء الدول الثلاث لتجنب الإضرار بالحقوق المائية لدول المصب، مع التأكيد على استمرار الإطار السياسى والتفاوضي لحل أي أزمة مستقبلية.

وقال السيسي "مشروع سد النهضة يشكل مصدر تنمية لملايين المواطنين الإثيوبيين من خلال إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، لكن بالنسبة لأشقائهم الذين يعيشون على ضفاف النيل في مصر، والذين يماثلونهم في العدد تقريبا، فإنه يمثل مصدر قلق."

وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.7 مليار دولار سينتج 6000 ميغاوات من الطاقة.