بي بي سي تستغني عن جيريمي كلاركسون...في 15 ثانية

قررت إدارة بي بي سي عدم تجديد عقد جيريمي كلاركسون، مقدم برنامج السيارات الشهير، توب غير، بسبب ضربه أحد المنتجين العاملين معه.

وقال مدير عام بي بي سي، توني هول، إنه "لم يتحذ القرار بسهولة" وإنه يعلم أن الآراء "ستختلف بشأن القرار".

ولكنه أضاف أن الرجل "تجاوز الخط الأحمر"، وأنه لم يكن ليتغاضى عما حدث".

وكانت بي بي سي أوقفت كلاركسون عن العمل يوم 10 مارس/ آذار، إثر ما وصف بأنه "شجار" بينه وبين المنتج أويسين تايمون في فندق.

وقد وقع الشجار بسبب عدم توفير وجبة طعام ساخنة لكلاركسون، بعد يوم من التصوير.

وفتحت بي بي سي تحقيقا داخليا في القضية الأسبوع الماضي.

ولم يقدم تايمون شكوى رسمية إلى الإدارة، ويعتقد أن كلاركسون نفسه أخطر المسؤولين في بي بي سي بما حدث.