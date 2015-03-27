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فيضانات جارفة تجتاح مناطق في تشيلي وبيرو

  • 27 مارس/ آذار 2015

أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وإنهيارات أرضية هائلة اجتاحت مناطق في بيرو وتشيلي من بينها صحراء أتاكاما التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق جفافا في العالم.

وقتل عدد من الاشخاص ودمرت منازلهم كما هنالك ألاف آخرون انقطعت عنهم المياه والكهرباء.