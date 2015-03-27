فيضانات جارفة تجتاح مناطق في تشيلي وبيرو

أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وإنهيارات أرضية هائلة اجتاحت مناطق في بيرو وتشيلي من بينها صحراء أتاكاما التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق جفافا في العالم.

وقتل عدد من الاشخاص ودمرت منازلهم كما هنالك ألاف آخرون انقطعت عنهم المياه والكهرباء.