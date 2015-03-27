فيضانات جارفة تجتاح مناطق في تشيلي وبيرو

أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وإنهيارات أرضية هائلة اجتاحت مناطق في بيرو وتشيلي من بينها صحراء أتاكاما التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق جفافا في العالم.
وقتل عدد من الاشخاص ودمرت منازلهم كما هنالك ألاف آخرون انقطعت عنهم المياه والكهرباء.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وإنهيارات أرضية هائلة اجتاحت مناطق في بيرو وتشيلي من بينها صحراء أتاكاما التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق جفافا في العالم.
وقتل عدد من الاشخاص ودمرت منازلهم كما هنالك ألاف آخرون انقطعت عنهم المياه والكهرباء.