الصراع في اليمن يهيمن على القمة العربية في شرم الشيخ

انطلقت أعمال القمة العربية الـ"26" في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 22 من الزعماء والقادة العرب، وتهيمن على جدول أعمالها الأزمة في اليمن مع تواصل العمليات العسكرية التي تقودها السعودية لليوم الثالث على التوالي ضد المسلحين الحوثيين.

ومن المتوقع أن تناقش القمة قضية تشكيل قوة عربية مشتركة.

وألقى أمير الكويت صباح الأحمد رئيس القمة السابقة كلمة افتتاح القمة، قبل أن يسلم رئاستها الى الدولة المضيفة، مصر.

وقال موفد بي بي سي في شرم الشيخ عبد البصير حسن إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى شرم الشيخ لحضور القمة العربية وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.