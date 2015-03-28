طائرات التحالف الخليجي العربي تدمر مخزنا للصواريخ غربي صنعاء

قالت مصادر عسكرية يمنية، وشهود عيان لبي بي سي، إن مخزنا للصواريخ يقع في معسكر ألوية الصواريخ في منطقة "فج عطّان" غرب العاصمة صنعاء دُمر في غارات جوية نفذتها ليل الجمعة حتى فجر السبت طائرات التحالف بقيادة السعودية على موقع في العاصمة صنعاء.

وتوسعت دائرة أهداف الغارات الجوية للمقاتلات التحالف لتصل لأول مرة منذ انطلاقها فجر الخميس الماضي إلى محافظة ذمار جنوبي صنعاء.

وأعلن أحمد عسيري المتحدث باسم عمليات "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن إن القوات المشاركة في هذه العمليات نجحت في قطع طرق الإمداد بين العاصمة صنعاء ومدينة صعدة معقل الحركة الحوثية.

إلا أن الحوثيين واصلوا في الوقت نفسه تحقيق مكاسب في جنوب البلاد، حيث أفادت تقارير أنهم سيطروا على بلدة شُقرّة التي تشكل أحد المداخل المؤدية لمدينة عدن الساحلية.