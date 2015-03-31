رحلة سورية: ماذا ستأخذ معك؟

يتعين على الفارين من الحرب في سوريا اتخاذ قرارات صعبة ومواجهة معضلات تدفعهم إلى تغيير أنماط حياتهم في رحلة البحث عن حياة أفضل. لكن هل ثمة شيء ليس بوسعك أن تخلفه وراءك؟

عبر هاشتاغ #أنت_ماذاستأخذمعك (#whatwouldyoutake ) و#رحلةسورية (#SyrianJourney) نريد أن تشاركونا بإجاباتكم بالنص المكتوب والصور والفيديو وذلك في إطار مشروع بي بي سي العربية المتعلق بموضوع الهجرة من سوريا .

ونحن نعمل على انتاج برنامج وثائقي من واقع ردودكم ومن هنا نتطلع إلى ما ترسلون به إلينا من آراء .

وهذه هي الأشياء التي حملها المهاجرون الذين تجاوزوا الرحلة المحفوفة بالمخاطر من سوريا. وهنا يشرح الناجون لماذا اختاروا هذا الشيء وماذا يعني بالنسبة لهم.