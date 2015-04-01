بعد أن أخذت أعمال فنان الغرافيتي البريطاني الشهير بانكسي في الظهور في غزة قبل أسابيع، أمل كثيرون من أهلها أن تسلط أعماله الأضواء على معاناتهم.

لكن لوحة من أشهر أعماله هناك اشتراها احدهم وصاحب الباب الذي رسمت عليه يقول إنه كان ضحية احتيال فباعها بحوالي 160 دولارا بينما تقدر قيمتها الفعلية بمئات الآلاف من الدولارات.

وكان الفنان بانكسي قد زار غزة سرا، ورسم على جدارن الشوارع وأطلال المنازل الباقية منذ انتهاء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، الذي استمر نحو 50 يوماً، وأسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.

تقرير يولاند نيل.