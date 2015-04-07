جولة بي بي سي في وسط مخيم اليرموك في دمشق

عقد وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعات داخلية مع ممثلي المنظمة في دمشق لبحث أزمة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

واتهم مجلس الأمن تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة بارتكاب "جرائم خطيرة" في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.

وسمع مراسل بي بي سي عساف عبود، خلال زيارته المخيم، صوت إطلاق رصاص وانفجارات قرب حي الناصرة، وهو نقطة تماس بين المسلحين الفلسطينيين ومسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتحدث مراسل بي بي سي عن نزوح نحو ألفين من سكان المخيم خلال الأيام الخمسة الماضية إلى مناطق آمنة.

والتقى مراسلنا مجموعة من النازحين الذين كانوا في حالة سيئة، إذ ليس لديهم أمل في العودة إلى منازلهم بسبب العنف الدائر.