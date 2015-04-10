السودان: محاولات لتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية

تحاول المرأة السودانية تحقيق مكاسب سياسية من خلال ترشحها ومشاركتها في الانتخابات المقررة هذا الشهر بشقيها الرئاسية والبرلمانية.

إلا أنها تجد عددا من العراقيل بسبب العادات والتقاليد.

تقرير محمد محمد عثمان.