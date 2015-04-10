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السودان: محاولات لتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية

  • 10 أبريل/ نيسان 2015

تحاول المرأة السودانية تحقيق مكاسب سياسية من خلال ترشحها ومشاركتها في الانتخابات المقررة هذا الشهر بشقيها الرئاسية والبرلمانية.

إلا أنها تجد عددا من العراقيل بسبب العادات والتقاليد.

تقرير محمد محمد عثمان.