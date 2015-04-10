دعوى ضد بريطانيا لممارساتها غير القانونية برصد المعلومات

إدعت منظمات لحقوق الإنسان، منها منظمة العفو الدولية والتحرر والخصوصية، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على بريطانيا إذ تسمح بممارسات رصد استخباراتي مختلط غير محدود.

وقد رفعت المنظمات الحقوقية هذه، دعوى مشتركة أمام محكمة ستراسبورغ بعدما استنفدت الوسائط القانونية المحدودة في بريطانيا.

وتـُرفع القضية وسط تزايد مؤشرات بأن موقف الحكومة البريطانية لم يتغير، خاصة وأن المنظمات الحقوقية وجدت أن المؤسسات الأمنية البريطانية تنتهك القوانين البريطانية.

أحدث هذه الانتهاكات هو رصد معلومات قانونية بين مدع ووكيله القانوني.