ارتفاع معدل حوادث قتل نساء السكان الأصليين في كندا

نشرت الشرطة الكندية تقريرا أظهر أرقاما مفزعة لنساء من السكان الاصليين قتلن أو فقدن في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء النسوة يتعرضن إلى عمليات قتل أكثر من غيرهن بمعدل أربعة أضعاف من نظيراتهن من غير السكان الأصليين.

تركت تينا بيتها في المنطقة المخصصة للسكان الأصليين لزيارة أمها في المدينة، ولكنها لم تعد أبدا، تينا قتلت وعثر على جثتها في قاع النهر الأحمر، الذي يمر بمدينة ويناباغ.

أصاب حادث قتل تينا سكان ويناباغ بالصدمة، ليس فقط بسبب فظاعته وإنما لأن الكثير من الفتيات والنساء من السكان الأصليين في كندا اختفين أو قتلن في السنوات الأخيرة.