الحكم بإعدام 14 قياديا إخوانيا بينهم مرشد الجماعة محمد بديع

أصدرت محكمة مصرية حكما بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و 13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة".

وقضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بمعاقبة 37 متهما آخر من أعضاء ومؤيدي الجماعة بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

وصدرالحكم بالاعدام حضوريا بحق 12 متهما من بينهم بديع وحسام أبوبكر محافظ القليوبية السابق وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق والقيادي صلاح سلطان، وغيابيا بحق 2 من المتهمين.

ويعد الحكم غير نهائي إذ يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض.

يُذكر أن بديع وعددا آخر من قيادات الإخوان صدرت ضدهم أحكام أخرى بالإعدام.

وثار جدل واسع حول رئيس المحكمة التى أصدرت هذه الأحكام المستشار محمد ناجي شحاتة بعد نشر عدد من الصور غير اللائقة له على مواقع التواصل الاجتماعي.