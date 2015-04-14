ما مصير الفتيات المختطفات في نيجيريا؟...في 15 ثانية

اختطف مسلحو حركة بوكو حرام أكثر من 219 فتاة من مدرستهم الداخلية في مدينة تشيبوك بنيجيريا، ومضى أكثر من عام على حادثة الاختطاف ولم يتم العثور عليهن.

وقالت امرأة نيجيرية لبي بي سي إن أكثر من 50 من التلميذات اللواتي اختطفهن مسلحو حركة بوكو حرام في نيجيريا العام الماضي قد شوهدن أحياء قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت إنها شاهدت الفتيات في بلدة غووزي الواقعة شمال شرقي نيجيريا، وذلك قبل أن تطرد القوات النيجيرية والقوات المتحالفة معها مسلحي بوكو حرام منها.

ونظمت جماعة تطلق على نفسها اسم "أعيدوا لنا بناتنا" يوم الأربعاء الماضي مسيرة صامتة في العاصمة النيجيرية أبوجا للتعريف بمعاناة الفتيات.